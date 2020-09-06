رياضة | رغم بقاء ميسي.. سواريز يُقرر الرحيل إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رغم بقاء ميسي.. سواريز يُقرر الرحيل إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الاسباني الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية رغم اعلان ميسي بقاءه.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن سواريز ينوي الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف رغم تراجع ميسي بعد أن ابلغه المدرب الهولندي كومان أنه ليس ضمن خططه بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن الوجهة المقبلة للنجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز ستكون فى نادي يوفنتوس الإيطالي الذي أصبح قريب للغاية للانتقال له هذا الصيف.

يذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد قدم عرض لضم سواريز براتب ضعف ما يتقاضه مع نادي برشلونة الاسباني.