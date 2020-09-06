رياضة | مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش اليوم الأحد بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش اليوم الأحد بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق نادي الزمالك معرفة تشكيل الفريق الذي سيواجه به نظيره نادي طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي طلائع الجيش اليوم الأحد 6 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بينما يتواجد نادي طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد