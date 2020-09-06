شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم المجموعة (3): بداية مثالية لحامل اللقب.. وأرقام قياسية لـ«الديوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل المنتخب البرتغالي حملته في الموسم الجديد من مسابقة دوري الأمم الأوروبية – المسابقة التي حقق لقبها في موسم 2018/2019 – وذلك بتحقيقه فوز كبير على حساب منتخب كرواتيا بنتيجة 4-1 في أولى جولات المجموعة الثالثة للتصنيف الأول.

وقدم حامل اللقب عرضًا كبيرًا في مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد من المسابقة، وتألقت العناصر الشابة التي شاركت، وشهدت المباراة تسجيل لاعبين لأول أهدافهما الدولية على الإطلاق بقميص منتخب البرتغالي، وهما الجناح المهاجم ديوجو جوتا (لاعب ولفرهامبتون) والمهاجم الشاب جواو فيليكس (لاعب أتلتيكو مدريد).

وبهذا الفوز يكون المنتخب البرتغالي حافظ على سلسلة اللاهزيمة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية (7 مباريات: 5 انتصارات وتعادلين)، وكذلك بدون خسارة في كل المواجهات الرسمية والودية ضد المنتخب الكرواتي (6: 5 انتصارات وتعادل).

وفي المواجهة الأخرى بالمجموعة، حقق المنتخب الفرنسي فوزًا صعبًا على منتخب السويدي بنتيجة 1-0 عن طريق نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

واشترك مبابي في تسجيل 7 أهداف خلال أخر 7 مباريات لعبها مع المنتخب الفرنسي (سجل 4 وصنع 3).

وشهدت المباراة حفاظ القائد الفرنسي هوجو لوريس على نظافة شباكه للمباراة رقم 52 مع منتخب بلاده، ليحقق رقم قياسي متجاوزًا الرقم السابق المدون باسم الحارس السابق، فابيان بارتيز (51).

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وحقق مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان رقمًا قياسيًا آخر، لكنه سلبيًا، بعد أن أهدر ركلة جزاء في نهاية المباراة، ليصبح أول لاعب في تاريخ فرنسا يهدر ثلاث ركلات جزاء مع المنتخب الأول.