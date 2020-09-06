وزير الشباب : مصر أبهرت العالم خلال قرعة مونديال كرة اليد ٢٠٢١

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن قرعة مونديال كرة اليد كانت بمثابة عرس رياضي كبير، مشيرا إلى أن مونديال كرة اليد هو الحدث الرياضي الوحيد في ظروف جائحة كورونا، ولهذا كان من الضروري أن نرى العالم إمكانيات مصر.
وأضاف "صبحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" أن مصر أبهرت العالم بتنظيم هذا الحدث في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، وهذا يشير إلى قدرة مصر على التنظيم.
وأشار الي أن الدولة المصرية تقدم وتنفذ كل شيء كما ينبغي سواء في المشروعات القومية أو الأحداث.
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