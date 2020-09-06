إيران تبث "اعترافا" لبطل مصارعة يريد ترامب وقف إعدامه

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بثّ التلفزيون الرسمي في إيران يوم السبت مقطع فيديو ظهر فيه بطل المصارعة المحكوم عليه بالإعدام، نافيد أفكاري، وهو يعترف بقتل حارس أمن أثناء مظاهرات مناهضة للحكومة عام 2018.

ويُعدّ فيديو أفكاري هو الأخير الذي يبثه التلفزيون الرسمي من هذا النوع من اعترافات السجناء في إيران - في إجراء تدينه جماعات حقوقية.

وظهر أفكاري في الفيديو وهو يقول: "لقد سددتُ إليه طعنتين" في إشارة إلى حارس أمن شركة مياه.

ولكن في تسجيل آخر يشهد انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول أفكاري إن الاعتراف انتُزع منه تحت التعذيب.

وأثارت قضية أفكاري انتقادات دولية. وناشد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطات في إيران بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المصارع البالغ من العمر 27 عاما.

وغرد ترمب على تويتر يوم الخميس قائلا: "إلى قادة إيران، سأكون ممتنا للغاية لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه".

ووقّع أكثر من عشرة آلاف شخص على عريضة تدعو إلى إنقاذ حياة أفكاري.

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ويقول نشطاء إن أفكاري الآن نُقل إلى عنبر التأديب في السجن.

وأيدت المحكمة العليا في إيران حُكمين بالإعدام على أفكاري، المدان في تهمة طعن حارس حتى الموت واتهامات أخرى، بحسب الإعلام الرسمي في إيران.

كما حُكم على شقيقي أفكاري، وحيد وحبيب، بالسجن لمدة 54 و 27 عاما في القضية نفسها، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران.

ودأب التلفزيون الرسمي في إيران على بثّ اعترافات مشتبه بهم في القضايا ذات الأبعاد السياسية.

وفي تقرير صدر في يونيو، قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة العدالة من أجل إيران، والتي تتخذ من لندن مقرا لها، إن الإعلام الرسمي في إيران بثّ على الهواء أكثر من 355 اعترافا منتزعا بالقوة على مدار العقد الماضي، وهي اتهامات ينفيها مسؤولون إيرانيون.

وتزامن حادث القتل المدان فيه أفكاري مع اندلاع إحدى أسوأ موجات الاضطراب التي شهدتها إيران في العقد المنصرم إثر ارتفاعات شهدتها أسعار الوقود.