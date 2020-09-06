شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم المجموعة (2): ميرتينز يقود الشياطين للصدارة.. وستيرلينج ينقذ الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتقى منتخب بلجيكا إلى صدارة المجموعة الثانية في التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية 2020/2021، وذلك بعد التغلب خارج قواعده على المنتخب الدنماركي بنتيجة 2-0.

واستحق المنتخب البلجيكي الفوز بعد أن كان الطرف الأفضل في المباراة التي تألق خلالها جناح نادي نابولي الإيطالي، درايس ميرتينز، الذي سجل هدفي منتخب الشياطين الحمر.

ومنح صاحب الـ33 عامًا منتخب بلاده أول فوز على الدنمارك منذ عام 1989، وأول فوز رسمي على الدنمارك منذ عام 1971.

وفي المباراة الأخرى من هذه المجموعة، تمكنت إنجلترا من انتزاع فوز مثير على حساب آيسلندا بفضل هدف عن طريق رحيم ستيرلينج الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وواصل ستيرلينج تألقه بقميص المنتخب الإنجليزي من خلال مساهمته في تسجيل 17 هدفًا في أخر 12 مباراة (سجل 11 وصنع 6).

وشهدت المباراة طرد الظهير الأيمن كايل واكر، ليكون أول لاعب يطرد من جانب المنتخب الإنجليزي منذ رحيم ستيرلينج في مونديال 2014 ضد الإكوادور.

Advertisements

وحافظ منتخب الأسود الـ3 على عادته التهديفية الكبيرة بتسجيله الأهداف في جميع المباريات الـ14 الأخيرة الدولية التي لعبها، وبإجمالي عدد 47 هدفًا.