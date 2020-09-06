شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يسعي لانتصار جديد على طنطا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإنتاج الحربى نظيره طنطا في الثالثة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد السلام والأهلى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طنطا مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يقبع طنطا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

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وطالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه باللعب بدون ضغوط لتحقيق الانتصار الثانى على التوالي للتقدم في سباق مراكز المسابقة مشدداً على ضرورة إستغلال أنصاف الفرص والتركيز الدفاعى في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لطنطا لتحقيق فوزه الأول مع أبناء السيد البدوى بعدما حصد نقطة التعادل في مباراته الأولى مع زعيم الثغر عقب توليه المسئولية خلفاً لمحمد صلاح ضمن خطة الابتعاد عن قاع الجدول.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام طنطا مكون من :"أحمد يحيى -علاء سلامة – محمد بازوكا – محمود البدري – أحمد شديد قناوي - محمد فييرا – محمود عادل – محمد عادل – غنام محمد -باسم مرسي – مامادو انياس".

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الإنتاج الحربى مكون من :"محمد فتحي ،محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي، ايهاب سمير، محمد أسعد ، حسام غالي، أحمد فهمي ، إسلام فؤاد ، محمد ناجي جدو، جون أفيرى".