شكرا لقرائتكم الجونة يستدرج بيراميدز للهروب من شبح الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج الجونة نظيره بيراميدز في تمام السادسة مساء اليوم الاحد على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل السلبى مع انبى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تلقى بيراميدز خسارته الأولى عقب استئناف الدوري بالسقوط أمام الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة .

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

وطالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لاعبيه بمواصلة النتائج المتميزة في الفترة الأخيرة للهروب من شبح الهبوط مشدداً على ضرورة استغلال انخفاض الروح المعنوية للمنافس وإقامة المباراة على ملعبهم للظفر بالنقاط الثلاث في المقابل شدد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز على لاعبيه ضرورة استعادة الانتصارات مجدداً لضمان ملاحقة الزمالك والمقاولون العرب على مركز الوصيف.

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ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام بيراميدز مكون من :" عمر رضوان، عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، أحمد مجدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجونة مكون من :"مهدي سليمان -علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي –إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق -إيريك تراوري".