جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش حيث واصل عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بناى بيراميدز تربعه على القائمة برصيد 16 هدفا يليه محمد شريف لاعب إنبي برصيد 8 أهداف ويحل ثالثا فى القائمة سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون برصيد 8 أهداف.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش حيث واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة يليه الزمالك برصيد 48 نقطة ثم بيراميدز ثالثا برصيد 45 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك منح الثنائي اسلام جابر ومحمد عنتر لاعبا الفريق فرصة الظهور في مباراة الغد امام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى والتي ستقام في الثامنة والنصف من مساء غدا، وسيمنح كارتيرون بعض لاعبي الفريق راحة من مباراة الغد لتجهيزهم لمباراة الرجاء المغربي في المقرر لها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا.

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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش فيما يشارك محمود جنش حارس مرمى الزمالك أساسيا في مباراة الغد امام طلائع الجيش ، علي أن ينضم محمد عواد لقائمة المباراة ويبقى على دكة البدلاء بعد غيابه عن قائمة مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب سوء مستواه.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا ضمن ، كما يدرس كارتيرون استبعاد كل من فرجاني ساسي ومحمود علاء واشرف بن شرقي لاراحتهم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها 25 سبتمبر الجارى في دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش من ناحية أخرى أسند مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات دور الذهاب في دورى أبطال أفريقيا.