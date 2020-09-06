شكرا لقرائتكم معسكر مغلق للمقاولون العرب اليوم لمواجهة وادى دجلة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، معسكراً مغلقاً اليوم الأحد، استعداداً لخوض مباراة وادى دجلة غداً الأثنين ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يعلن عماد النحاس مدرب الفريق، عن القائمة النهائية للمباراة عقب المران الأخير، وحذر النحاس، لاعبو الفريق من كثرة الانذارات التى تعرضوا لها على مدار المباريات الماضية، وهو ما أثر على الفريق باللعب بنقص عددى خلال مباراتى الزمالك والمصرى الماضيتين، ورغم الفوز فى كلتا المباراتين، إلا أن النحاس طالب اللاعبين بضرورة تجنب الحصول على الانذارات لعدم تحميل الفريق أعباءً إضافية.

ويفتقد المقاولون خدمات لاعبه عبد العزيز موسى فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة بالجولة، وذلك بعد تعرضه للطرد فى مباراة المقاولون والمصرى الماضية.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، أمس السبت، لتحليل "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الفريق مع وادى دجلة، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت فى تمام السادسة من مساء الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

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وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً مثيراً بعشرة لاعبين على فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب في الجولة 24 للدوري، ولعب المقاولون العرب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط عبد العزيز موسى في الدقيقة الثالثة لعرقلته المهاجم النيجيري اوستن اموتو.

حيث تقدم للمقاولون نجمه الكولومبي لويس ادوارد في الدقيقة 19 وأضاف البديل محمد عصام الهدف الثاني في الدقيقة 72.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 43 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 24 مباراة، حيث فازوا في 13 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.