النحاس: مفاوضات الأهلي لضم باهر المحمدي توقفت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال تامر النحاس وكيل اللاعب باهر المحمدي مدافع النادي الإسماعيلي، إن إدارة الدراويش لم ترد حتى الآن على عرض قاسم باشا التركي لضم اللاعب.

وأضاف النحاس في تصريحات عبر برنامج النهار وان، إن المفاوضات بين باهر والأهلي قد توقفت خلال الفترة الحالية، في ظل اقتراب اللاعب من الاحتراف خارج مصر.

وأوضح، أن قاسم باشا خاطب الإسماعيلي لضم باهر منذ ثمانية أيام، ولكن لم يتم الرد عليه من جانب الدراويش حتى الآن في تصرف غريب للغاية.

وأشار إلى أن مفاوضات الأهلي مع باهر متوقفة الآن في ظل اقتراب رحيل اللاعب للاحتراف الخارجي، مؤكدا أن إدارة الإسماعيلي لا ترد على العروض فمن سيفاوضهم بشأن أي لاعب.