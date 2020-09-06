وكيله : محمد شريف يعود للأهلي في الصيف.. وبيراميدز لم يفاوضه

علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على مصير محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي إنبي، في الفترة المقبلة.

وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنت ضد خروج محمد شريف معارًا إلى صفوف نادي إنبي لأنه لاعب مهم وتم إثبات وجهة نظري

بعد تألق اللاعب".

وتابع: "محمد شريف لنسبة 100% في النادي الأهلي بالموسم الجديد، والأهلي لم يفتح مفاوضات تجديد عقده حتى الآن".

وتابع: "الأهلي لم يوثق عقد مروان محسن وسيتم ذلك في الوقت المناسب وإدارة الأهلي متمسكة بخدماته والمفاوضات استمرت 7 شهور بسبب ظروف كورونا".

Advertisements

وعن مفاوضات نادي بيراميدز، علق:

"بيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع محمد شريف واللاعب عقده مستمر في القلعة الحمراء لمدة موسمين".

علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأحمر، من تمديد عقده.

وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عمرو السولية عقده مع الأهلي مستمر لمدة موسمين لخلاف الموسم الجاري".

وأتم: " إدارة الأهلي بدأت في مفاوضات تمديد عقد عمرو السولية"