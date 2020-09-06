خالد العوضي يعلق على وقوع مصر بالمجموعة السابعة بمونديال اليد

أكد خالد العوضي، نائب رئيس اتحاد كرة اليد السابق، أن من حق الدولة المضيفة أن تختار مجموعتها بكأس العالم.

وقال العوضي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من حق الدولة المضيفة أن تختار مجموعتها، واللجنة تعطي فرصة لدراسة المنافسين، كان لدي شعور بأن منتخب مصر سيختار المجموعة السابعة، اختيار موفق للغاية".

وأكمل: "المدير الفني لمنتخب اليد خبير ومستواه مميز للغاية

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ويعتبر من ضمن أفضل المدربين في العالم، كنا نتعاقد مع مدربين من مستوى ثاني قبله".

وأتم: "مباراة السويد أهم لقاء في المجموعة لمنتخب مصر، سيكون حجر زاوية للوصول إلى دور الثمانية، وتعد مباراة حراس مرمى ومديرين فنيين".

كما أكد خالد العوضي، نائب رئيس اتحاد كرة اليد السابق، أن قرار استقالته إنتهى ولا رجعة فيه. وقال العوضي

خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "قرار استقالتي انتهى، عندما أخذ قرار لا اتراجع فيه، مازلت اتواصل مع أعضاء الاتحاد وأبدي رأيي عندما يوجد شئ لا يعجبني، وهذا هو الدعم الأساسي أن الكل يساند".

وأكمل : "لم أقدر على توفيق أوضاعي عندما كنت نائبا لذا كان يجب أن أخرج، لأن هناك أشخاص أخرين تقدر تخدم أكثر مني". وأتم: "أما بالنسبة لقناة الأهلي فعندما حدث تغييرات داخل القناة رحلت، خدمتي في الأهلي ستكون في أي مكان بتواجد فيه".