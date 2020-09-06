شوقي السعيد: أتمنى أن لا يتقابل الزمالك والأهلي في نهائي افريقيا

أكد شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق انه لا يتمنى نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك.

واضاف السعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان تواجد قطبي الكرة المصرية في نهائي افريقيا سيكون غير مناسب للفريقين بسبب كثرة

المشاكل التي سوف تحدث بين الفريقين قبل وأثناء المباراة.

وتابع اتوقع وصول الزمالك لنهائي لبطولة افريقيا وتحقيقه اللقب هذا الموسم لانه يمتلك لاعبين مميزين ذو خبرات كبيرة.

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أكد شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق توقعت هزيمة الفريق بعد

تحقيقه الفوز على الدربي امام الاهلي بسبب الثقة الزائدة.

واضاف السعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان الزمالك بعد فوزه على الاهلي خاض مباراة المقاولون بثقة زائدة عن اللازم وهذه سبب رئيس في الخسارة.

وتابع في تاريخ الزمالك اذا حقق الفوز في المباريات الكبيرة يأتي بعدها الفريق بمستوى هابط وآداء مختلف تماماً.