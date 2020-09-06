كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك

قال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten ان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادى اكد على عدم ممانعته فى إعارة الثلاثى ،كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر ، في فترة الانتقالات الصيفيه القادمة .
كارتيرون سبق وأكد أن الثلاثى خارج حساباته ،خلال الصيف القادم ، وطلب بيعهم ، الا ان اقتراح باعاراته قد تم تقديمه اليه من جانب أمير مرتضي.
قال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten ان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدمبالزمالك تلقى عرضًا في الفترة الأخيرة من أحد الأندية الأوروبية في فرنسا، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدرب الذي أبلغ الوسيط في العرض بالرفض التام، والتمسك بالبقاء مع الزمالك في الفترة المقبلة.
ويشعر كارتيرون بالراحة مع الزمالك، ويرغب في استكمال مشروعه مع الفريق والحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفعه لغلق الباب بشكل نهائي أمام أي عروض خارجية له.
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