علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على أخر تطورات المفاوضات التي يتلقاها باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.
وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمهالإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "قاسم باشا أرسل عرض رسمي إلى نادي الإسماعيلي، ومسؤولو الإسماعيلي لم يردوا على العرض حتى الآن ومستغرب تمامًا من ذلك".
وتابع: "مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي متوقفة واللاعب يقترب من الإنتقال إلى خارج مصر".
وأتم: "البروتكول الطبي عن إصابة اللاعب ينص على مشاركته 15 دقيقة فقط مع الفريق ولكن شارك بشكل أطول بسبب حاجة الفريق إلى خدماته".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيله: الإسماعيلي لم يرد على عرض قاسم باشا بشأن التعاقد مع باهر المحمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.