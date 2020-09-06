حمادة طلبة : الزمالك له فضل كبير على كهربا

قال حمادة طلبة لاعب نادي الزمالك السابق أن كهربا لاعب كبير جدا على المستوى الفني وبالرغم من ذلك فإنه سوف يندم كثيراً على تركه النادي..
أضاف طلبة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الحكم الذي تقدمه الإعلامية مي حلمي وأكد أن ما يجعل كهربا يخرج عن تركيزه خارج الملعب أنهعقله صغير في بعض الأمور.
وأضاف أنه رحل عن نادي الزمالك بشكل لا يليق به خصوصاً وأن نادي الزمالك نادي كبير وقد قدم كهربا على الساحة الكروية في مصر واستفاد منه بشكل كبير خلال المواسم التي قضاها رفقة الفارسالأبيض.
قال حمادة طلبة لاعب نادي الزمالك السابق أن لقاء القمة بين الأهلي و الزمالك له حسابات آخرى وأن العنف من اللاعبين ضرورياً نظراً لشدة الأعصاب والمنافسة التاريخية بين الفريقين.
وأضاف طلبة أن أحمد فتحي يتحول في لقاءات القمة وتكون تدخلاته عنيفة جداً وقوية ولكنها لا تتعدى نرفزة الملعب والحماس الذي يملئ الأجواء. وأكد أن السوشيال ميديا قد أججت الصراعات في هذا اللقاء خصيصاً.
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