تنس الطاولة يكرم الصاعدين للدوري الممتاز أ سيدات

حرص الدكتور على ابو سمرة مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد والدكتور محمود حسن المشرف العام على المدينة الرياضية والمستشار هشام ابو حشيش رئيس منطقة بورسعيد لتنس الطاولة علي تتويج الفائزين بالكئوس والميداليات فى الدورة المجمعة للتصعيد للدورى الممتاز أ للسيدات . للدورى الممتاز أ للسيدات . في البطولة التي أقامها الاتحاد المصرى لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد خلال الفترة من ٥ الى ٨ سبتمبر ٢٠٢٠ وفاز بالمركز الاول نادى الاسماعيلى وجاء وصيفا نادى العاملين بجامعة الزقازيق فيما جاء نادى الحوار ثالثا. والجدير بالذكر استكمال باقى المجمعات للتصعيد للدورى الممتاز أ و ب للرجال خلال نفس الفترة بمشاركة ٣٢ فريقا من كافة محافظات الجمهورية والذين اشادو جميعا بحسن الاستقبال والحفاوة التى كانت بمنطقة بورسعيد لتنس الطاولة.

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