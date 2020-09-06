حمادة طلبة : الخطيب قيمة كبيرة لكن ضعيف إدارياً

قال حمادة طلبة لاعب نادي الزمالك السابق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضعيف إدارياً ولا يستطيع أن يصل لمستوى محمود طاهر الرئيس السابق للقلعة الحمراء. الرئيس السابق للقلعة الحمراء. وأضاف طلبة أنه لا يوجد أي لاعب محترف خرج من النادي الأهلي خلال الوقت السابق وأنه لا يوجد أي مقارنة بين الفترة التي قضاها كلا الرئيسين مؤكدا تفوق طاهر على الخطيب. خلال الوقت السابق وأنه لا يوجد أي مقارنة بين الفترة التي قضاها كلا الرئيسين مؤكدا تفوق طاهر على الخطيب. واضاف ان ذلك لا يقلل من قيمة الخطيب الكبيرة كأسطورة للنادي الأهلي.

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