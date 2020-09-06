قال سيد بازوكا نجم النادي الإسماعيلي أنه لا يوجد أي لاعب سيكون مثل محمد صلاح سواء في الأنجازات أو الموهبة والمهارة.
وأضاف بازوكا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الحكم أنه لم تم ربط كل لاعبي مصرمع بعضهم البعض بأنهم لن يصلوا إلى نصف مستوى صلاح.
وأكد أن العقلية جعلت صلاح ينافس ميسي وكريستيانو رونالدو وهو ما كان لا يحلم به أي شخص في مصر .
كانت هذه تفاصيل خبر سيد بازوكا : عقلية محمد صلاح جعلته ينافس ميسي ورونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.