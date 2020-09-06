سيد بازوكا : عقلية محمد صلاح جعلته ينافس ميسي ورونالدو

قال سيد بازوكا نجم النادي الإسماعيلي أنه لا يوجد أي لاعب سيكون مثل محمد صلاح سواء في الأنجازات أو الموهبة و

المهارة.

وأضاف بازوكا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الحكم أنه لم تم ربط كل لاعبي مصر

مع بعضهم البعض بأنهم لن يصلوا إلى نصف مستوى صلاح.

وأكد أن العقلية جعلت صلاح ينافس ميسي وكريستيانو رونالدو وهو ما كان لا يحلم به أي شخص في مصر .