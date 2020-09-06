وكيله: مفاوضات تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي استمرت 7 شهور

قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن مروان محسن أحد أهم المهاجمين في مصر والإصابة سبب ابتعاده عن مستواه في الفترة الماضية.
وأضاف تامر النحاس في تصريحاتلبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تجديد الأهلي مع مروان محسن ذكاء من إدارة الكرة في القلعة الحمراء، وتعرض لضغوطات كبيرة من هجوم الجماهير".
وتابع: "الأهلي لم يوثق عقد مروان محسن وسيتم ذلك في الوقت المناسب وإدارة الأهلي متمسكة بخدماته والمفاوضات استمرت 7 شهور بسبب ظروف كورونا".
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