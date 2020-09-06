لماذا رفض برشلونة التعاقد مع تشيرو إيموبيلي؟

قامت الصحفية الأرجنتينية المرموقة، فيرونيكا بروناتي، بتبرئة مفاجآة إدارة برشلونة من تهمة التقاعس ضم هداف الدوري الإيطالي بموسم 2020/2019 “تشيرو إيموبيلي” في الأسابيع الأولى من الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتبت فيرونيكا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر “برشلونة رفض فكرة التعاقد مع هدّاف أوروبا والحائز على الحذاء الذهبي (تشيرو إيموبيلي) لأسباب مالية”.

وكانت لقضية ميسي المُثارة في الأيام الماضية دور هام في طمس فكرة التعاقد مع إيموبيلي، إذ انشغلت الإدارة بشكل كلي في عملية التفاوض وإنهاء أزمة ليونيل ميسي الذي تراجع أخيرًا عن الرحيل.

المدرب الجديد للبلاوجرانا، رونالد كومان، كان قد أخبر ثالث هدّافي النادي التاريخيين لويس سواريز بالبحث عن نادٍ جديد، ما عزز فرص انضمام إيموبيلي إلى برشلونة.

وبالفعل تم عرض خدمات اللاعب على المدير الرياضي الجديد لبرشلونة رامون بلانيز، الذي تولى المسؤولية بعد الإطاحة ببلال أبيدال، بيد أن قضية ميسي طغت على جميع القضايا المطروحة داخل البيت الكاتالوني.

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ما هي قيمة إيموبيلي في السوق الصيفى؟

القيمة التسويقية لإيموبيلي وصلت إلى حد 50 مليون يورو، بينما قدّرت الصحافة الإيطالية المبلغ المبدئي للتفريط فيه من جانب الرئيس كلاوديو لوتيتو بـ 80 مليون يورو.

وهي القيمة التي لا يمكن لإدارة برشلونة تحملها في الوقت الحالي، خاصة أن النادي يدفع أكبر فاتوة أجور في تاريخ كرة القدم والأغلى أوروبيًا.

وأنهى اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا الموسم الماضي هدّافًا للدوري الإيطالي بعد أن فض شراكته مع رونالدو وسجّل 36 هدفًا.

كما تفوق على أسطورة بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي وحصد منه جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، في أحد أنجح مواسم إيموبيلي على الإطلاق.