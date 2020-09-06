مدافع ليفربول: يمكننا التعلم من كل مباراة، وسعداء من أجل مينامينو

أبدى المدافع الكاميروني جويل ماتيب ارتياحه بالعودة للمشاركة في تشكيلة ليفربول الأساسية، مساء أمس السبت، وخوضه لمباراة بلاكبول الودية التي انتهت بفوز عريض للريدز قوامه 7 أهداف مقابل هدفين، ضمن استعدادات الموسم الكروي الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستغل ماتيب الفرصة للرفع من معنويات لاعب الوسط الياباني “مينامينو” القادم في الميركاتو الشتوي الماضي من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وقال ماتيب: “أعتقد أن الجميع سعداء من أجل مينامينو، لأنه يعمل طوال الوقت، والآن حقق النجاح في المباريات وسجل بعض الأهداف، آمل أن يستمر على نفس المنوال”.

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وحقق ليفربول انتصاره الساحق أمام بلاكبول على ملعب آنفيلد روود، ليستعيد الفريق جزء من ثقته بعد الخسارة التي مُني بها أمام آرسنال في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وأكمل لاعب شالكه السابق حديثه “كان من الجيد العودة إلى الملعب والعودة مباشرة للمشاركة في المباريات، أنا أتطلع إلى الموسم الجديد 2021/2020. يمكنك التعلم من كل مباراة وكل موقف، حتى لو لم تكن لديك البداية المثالية، يمكنك دائمًا العودة”.

وشارك جويل ماتيب كل من “ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وتاكومي مينامينو وهارفي إيليو وديفوك أوريجي وسيب فان دين بيرج” في مهرجان الأهداف أمام بلاكبول.