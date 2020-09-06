- 1/2
- 2/2
أبدى المدافع الكاميروني جويل ماتيب ارتياحه بالعودة للمشاركة في تشكيلة ليفربول الأساسية، مساء أمس السبت، وخوضه لمباراة بلاكبول الودية التي انتهت بفوز عريض للريدز قوامه 7 أهداف مقابل هدفين، ضمن استعدادات الموسم الكروي الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
واستغل ماتيب الفرصة للرفع من معنويات لاعب الوسط الياباني “مينامينو” القادم في الميركاتو الشتوي الماضي من ريد بول سالزبورج النمساوي.
وقال ماتيب: “أعتقد أن الجميع سعداء من أجل مينامينو، لأنه يعمل طوال الوقت، والآن حقق النجاح في المباريات وسجل بعض الأهداف، آمل أن يستمر على نفس المنوال”.
وحقق ليفربول انتصاره الساحق أمام بلاكبول على ملعب آنفيلد روود، ليستعيد الفريق جزء من ثقته بعد الخسارة التي مُني بها أمام آرسنال في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأسبوع الماضي.
وأكمل لاعب شالكه السابق حديثه “كان من الجيد العودة إلى الملعب والعودة مباشرة للمشاركة في المباريات، أنا أتطلع إلى الموسم الجديد 2021/2020. يمكنك التعلم من كل مباراة وكل موقف، حتى لو لم تكن لديك البداية المثالية، يمكنك دائمًا العودة”.
وشارك جويل ماتيب كل من “ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وتاكومي مينامينو وهارفي إيليو وديفوك أوريجي وسيب فان دين بيرج” في مهرجان الأهداف أمام بلاكبول.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع ليفربول: يمكننا التعلم من كل مباراة، وسعداء من أجل مينامينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.