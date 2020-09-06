أخبار الاهلي | رينيه فايلر يُضحى بالمصاب نيدفيد..وبديله جاهز للتوقيع

كشفت مصادر داخل النادي الاهلي عن وجود اتجاه حقيقي نحو ضم صفقة قوية لخط الوسط مع عمرو السولية الذي يلعب في مركز رقم (8)، وآليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق أصحاب الأدوار الدفاعية في مركز محور الارتكاز رقم (6).

وأخبر مصدر خاص داخل النادي الأهلي مراسل “الخليج 365“، أن هناك مقترح داخل لجنة التخطيط بارسال “كريم نيدفيد” في الميركاتو الصيفي الحالي لأي نادٍ محلي، لمساعدته على استعادة مستواه المعهود بعد غيابه الطويل عن الملاعب بداعي الإصابة.

وأجرى نيدفيد عمليتين جراحتين في ركبته منذ أبريل 2019، بعدما أصيب بقطع في الغضروف، ومن المتوقع عودته خلال شهرين.

ولم كريم نيدفيد تحت قيادة رينيه فايلر أبدًا هذا الموسم، رغم قيد اسمه في القائمتين المحلية والقارية.

وسبق لكريم نيدفيد الانتقال معارًا لأندية حرس الحدود ووادي دجلة، قبل عودته إلى صفوف النادي الأهلي ليكون أحد اللاعبين الأساسيين في عهد المدرب حسام البدري خلال عام 2017.

كما كان كريم خالد أحد اللاعبين الذين يُعتمد عليهم سواء كأساسي أو كبديل في عهد المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لكن الإصابة التي تعرض لها أبعدته تمامًا عن حسابات الجهاز الفني للأهلي.

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من هو بديل نيدفيد في الاهلي؟

وضعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، اللاعب المميز «محمد مجلي» متوسط ميدان فريق المقاولون العرب، ضمن المرشحين للانضمام لصفوف الاهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يتم مراقبة اللاعب بشكل قوي منذ استئناف النشاط الرياضي بعد جائحة فيروس كورونا.

وكان مجلي قد تم ترشيحه في وقت سابق عن طريق علاء ميهوب، لكن اللاعب اتجه إلى نادي المقاولون العرب، وخطف الأنظار بشدة خلال موسم 2020/2019، حيث يعتبر واحدًا من الركائز الأساسية في كتيبة مدرب ذئاب الجبل عماد النحاس.

وبحسب مصادر “الخليج 365” فقد أبدى نجم المقاولون العرب جاهزيته للانضمام لصفوف الأهلي والتوقيع الرسمي خلال الأسابيع القادمة.

ويود الأهلي استغلال علاقته القوية بإدارة المقاولون العرب، خاصة بعد حسم صفقة طاهر محمد طاهر مؤخرًا نظير 25 مليون جنيه.

وشهدت مفاوضات التعاقد مع طاهر محمد طاهر عقد جلسة مطولة بين محمود الخطيب ورئيس المقاولون العرب “محسن صلاح”.

ولعب مجلي مع المقاولون العرب هذا الموسم 19 مباراة في بطولة الدوري العام بمعدل 1603 دقيقة، ولم يُسجل أو يصنع أى أهداف، بالاضافة إلى مباراة واحدة في كأس مصر.