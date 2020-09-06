أخبار الزمالك | شباب المحمدية يقترب من ضم حميد أحداد

تدرس إدارة نادي الزمالك بقيادة المشرف العام على الكرة “أمير مرتضى منصور”، العرض الجاد المُقدم من نادي شباب المحمدية المغربي لشراء مهاجم منتخب المغرب للمحليين “حميد أحداد” الذي تألق بصورة ملحوظة خلال إعارته من الزمالك لنادي الرجاء البيضاوي هذا الموسم 2020/2019.

وكشف أمير مرتضى منصور عن تلقي مجلس إدارة الزمالك لعرض رسمي من إدارة نادي شباب المحمدية، يطلب فيه ضم “حميد أحداد” بعقد دائم فور انتهاء إعارته مع الرجاء البيضاوي.

وقال أمير مرتضى إن الزمالك سيدرس الأمر كاملاً، وسيتم تحقيق مصلحة جميع الأطراف سواء اللاعب أو الزمالك، مشيرًا إلى أن القرار سيتم حسمه قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف “الزمالك مهتم بعودة حميد أحداد من الرجاء في الفترة المقبلة بسبب سوء الفهم من الجانب المغربي للقواعد التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، في بند اللاعب المعار”.

وأوضح “مسؤولو الرجاء المغربي لم يحصلوا على موافقة الزمالك حتى الآن بشأن مد إعارة حميد أحداد حتى ختام الموسم الجاري، وهو أمر مخالف”.

وقد تتعرض صفقة انتقال حميد أحداد إلى نادي شباب المحمدية للانهيار، إذا لم يحافظ الفريق المتأسس عام 1947 على صدارته لجدول ترتيب الدوري المغربي الدرجة الثانية (البطولة الاحترافية الثانية) خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالي.

ويحتل شباب المحمدية المركز الأول برصيد 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الشباب الرياضي السالمي، و4 نقاط عن المغرب الفاسي الذي تم خصم نقطتين من رصيده بقرار إداري من الاتحاد المغربي بسبب إشراك لاعب موقف ضد شباب الحسيمة هذا الموسم.

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الرجاء يرفض مُبالغة الزمالك

شدد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على أن الرجاء سيتوجب عليه تسديد مبلغ 200 ألف دولار، حال مشاركة حميد أحداد مع الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد الإعارة.

وكان نادي الرجاء قد أعلن في وقت سابق، أنه لم يحسم موقفه من شراء عقد حميد أحداد، خاصة أن المبلغ المطلوب من جانب الزمالك لا يتماشى مع ميزانية النادي.

ويمتلك الرجاء بندًا يمنحه أحقية شراء أحداد مقابل 950 ألف دولار، بعدما نجح في الحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة بمقابل مالي يصل إلى 150 ألف دولار فقط.

ولعب حميد أحداد مع نادي الرجاء البيضاوي 24 مباراة، في مختلف المسابقات، حيث شارك في 17 مباراة في الدوري المغربي ونجح في تسجيل 8 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

كما شارك في 7 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ولم يسجل أي أهداف، واكتفي بصناعة هدفين لزملائه، لكنه كان أحد أسباب الترشح إلى نصف نهائي البطولة العربية بالأداء الرائع الذي قدمه أمام الوداد في ثمن النهائي.