منتخب بلجيكا يتجاوز الدنمارك ويعود بالنقاط الثلاث متصدراً

عادت بلجيكا بفوز ثمين من خارج القواعد بتغلبها على مضيفتها الدنمارك 2-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.
وسجل جايسون ديناير (9) ودريس ميرتنز (77) الهدفين.
وتصدرت بلجيكا المجموعة الأولى بفارق الأهداف أمام إنكلترا التي انتزعت فوزاً بشق النفس من مضيفتها أيسلندا 1-صفر في ريكيافيك في وقت سابق.
وبكرت بلجيكا بالتسجيل عبر مدافع ليون الفرنسي ديناير عندما تابع بيسراه من مسافة قريبة كرة من ركلة ركنية انبرى لها مهاجم نابولي ميرتنز على يمين حارس مرمى ليستر سيتي الإنكليزي كاسبر شمايكل (9).
وانتظرت بلجيكا، ثالثة مونديال 2018 في روسيا على حساب إنكلترا الرابعة الدقائق العشر الأخيرة لتأكيد انتصارها وتأمين النقاط الثلاث بتسجيلها الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة لميرتنز الذي حمل شارة القائد في غياب نجم ريال مدريد الإسباني إدين هازار الذي جلس على دكة البدلاء تاركاً مكانه لشقيقه ثورغان نجم بوروسيا دورتموند الألماني.
المصدر: فرانس برس
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