رياضة | الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخطيب يتدخل لحسم صفقة الأهلي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن الجهاز الفني للاهلي استقر على التعاقد مع اللاعب محمد ابراهيم خلال فترة الإنتقالات القادمة لحاجة الفريق الي خدمات اللاعب بعد المستوى المميز الذي يقدمه خلال الفترة الاخيرة مع مصر المقاصة.

وحدد نادي مصر المقاصة مبلغ 2 مليون دولار قيمة اللاعب، وسوف يتدخل محمود الخطيب رئيس الاهلي بحكم علاقته القوية باللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة لحسم الصفقة سريعا بعد علمه بتدخل نادي بيراميدز في الصفقة.

ويرغب النادى الأهلى فى تدعيم خط الهجوم خلال الموسم القادم للمنافسة على البطولات.