رياضة | تعرف على ثاني المباريات الودية لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ثاني المباريات الودية لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برشلونة الإسباني عن ثاني مبارياته الودية التي يستعد لخوضها وذلك ضمن المباريات التحضيرية له في الموسم الجديد.

وأكد موقع برشلونة الرسمي أن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض ثاني مبارياته الودية أمام جيرونا يوم 16 سبتمبر الجاري على ملعب يوهان كرويف.

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وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة أن أول مبارياته الودية في عهد الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني سيخوضها السبت المقبل أمام ناستيك تاراجونا.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن الفريق الأول سيخوض أول مباراة رسمية له في الموسم المقبل أمام فياريال في 26 أو 27 من الشهر الحالي.

وألمح الموقع الرسمي لبرشلونة أن جيرونا لم ينجح في تحقيق الفوز على برشلونة في المباريات التي لعبها الفريقين من قبل، حيث فاز برشلونة في 4 مباريات وتعادلا في مباراة واحدة.