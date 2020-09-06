رياضة | عرض انجليزي جديد لضم نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض انجليزي جديد لضم نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي اللاعب الدولي المصري سام مرسي عرضا جديدا من انجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن أعلن اللاعب رغبته فى الرحيل عن صفوف فريقه ويجان.

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وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن نادي ميدلزبره فى بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى " شامبيون شيب " انضم لسباق التعاقد مع اللاعب الدولي المصري سام مرسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب الدولي المصري محط أنظار العديد من الأندية فى البريميرليج والشامبيون شيب أبرزها ستوك سيتي وبرايتون بالإضافة إلى كريستال بالاس.

يذكر أن سام قد أعلن عن رغبته فى الرحيل عن صفوف ويجان بعد هبوط الفريق إلى بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.