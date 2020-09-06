رياضة | موعد تقديم رمضان صبحي لاعبا في بيراميدز بشكل رسمي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد تقديم رمضان صبحي لاعبا في بيراميدز بشكل رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي بيراميدز لتقديم لاعبه الجديد رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، والأهلي السابق، بشكل رسمي، بعدما نجح في الحصول على توقيعه.

وعقد اللاعب منذ بضعة أيام جلسة تصوير بقميص نادي بيراميدز، تمهيدا لتقديمه رسميا من قبل مسئولو النادي السماوي.

وكان رمضان صبحي أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل إلى بيراميدز نهاية الموسم الحالي، وأنه لا يريد البقاء في القلعة الحمراء.

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جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي في يناير 2019، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ثم جدد إعارته لمدة عام آخر.

وقطع الأهلي شوطا كبيرا مع ناديه الإنجليزي من أجل ضم رمضان نهائيا، ليصدم اللاعب إدارة الأحمر في النهاية.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد تقديم اللاعب بشكل رسمي، حيث تقرر تقديمه في مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل في ملعب الدفاع الجوي.