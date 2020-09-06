شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب اليد يكشف سبب اختيار الانضمام للمجموعة السابعة بالمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني روبيرتو جارسيا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد، أن بطولة العالم تضم 32 منتخبا مميزا، ولا يوجد بها أي فريق ضعيف.

وأقيم حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 في نسختها رقم 27 المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

ووفقًا لقانون الاتحاد الدولي لكرة اليد، تختار الدولة المنظمة المجموعة التي تقع بها، واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الوقوع بالمجموعة السابعة بجانب منتخبات السويد، التشيك، والمنتخب المتأهل من أمريكا الجنوبية.

وكشف «جارسيا» عن سبب اختيار مصر الوقوع في المجموعة السابعة، في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورت»، قائلًا: «لدينا معلومات عن منتخبات المجموعة السابعة، ولهذا اخترت اللعب معهم في الدور الأول».

وأضاف: «منتخب مصر يتطور منذ أن عمل مع المدرسة الإسبانية وأداءه يعجب الجماهير، كما أنه يضم لاعبين مميزين، ولديهم القدرة على إبهار الجميع، وخلال سنوات قليلة سيكون لهذا الفريق شأن آخر».

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