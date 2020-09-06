شكرا لقرائتكم خبر عن «لوف» يتحدث عن انتقال «فيرنر» و«هافيرتز» لتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، أنه يشعر بمزيج من المشاعر المتضاربة حيال رحيل الثنائي تيمو فيرنر، وكاي هافيرتز، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ورحل فيرنر إلى تشيلسي، قادمًا من لايبزيج، في شهر يونيو الماضي، بينما أتم هافيرتز خطوة انتقاله إلى تشيلسي، من باير ليفركوزن، الجمعة.

وقال لوف في تصريحات نشرتها صحيفة «مترو» الإنجليزية: «أرى الأمر سلبيًا، عندما لم تعد مواهب عظيمة مثل هافيرتز في الدوري الألماني».

وأضاف: «لكني أرى الإيجابيات أيضًا، يطور اللاعبون شخصياتهم في الخارج».

وواصل: «أعتقد أنه إذا قام هافيرتز وفيرنر بالخطوة التالية في تشيلسي، فسيساعدنا ذلك بالطبع».

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