شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للمقاصة: محمد إبراهيم مطلوب في الأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن هناك ثلاث عروض لضم محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال سليم، في مداخله هاتفيه مع الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه على قناة «أون تايم سبورت» أن الأهلي وييراميدز بجانب ناد سعودي يسعيان لضم اللاعب.
وأضاف المدير التنفيذي للمقاصة، أن الوقت الحالي الدي يمر به الفريق لا يسمح لدراسة هذه العروض ولكن عقب نهاية الموسم سيكون هناك حديث آخر،مؤكدًا أن سعر اللاعب يفوق العروض الدي تلقاها النادي وهي 2 مليون دولار، وأن المقاصة سيطالب بمضاعفه هذا المبلغ.
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