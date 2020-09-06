عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. الإهمال يضع رونالدو في موقف محرج

الأحد 6 سبتمبر 2020

الخليج 365

غاب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة منتخب بلاده ضد كرواتيا، يوم السبت، في افتتاح مرحلة مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي شهدت فوز فريقه بنتيجة 4-1.



ولم يفوت الهداف التاريخي لبطل يورو 2016 ودوري الأمم 2019، فرصة التواجد بمدرجات ملعب "الدراجاو" لمتابعة رفاقه في المباراة، بعد أن غاب بسبب إصابته في إصبع قدمه.

وتعرض قائد المنتخب البرتغالي لحرج بالغ أثناء تواجده بالمدرجات، بعدما ظهر مخالفا للبرتوكول الطبي، إذ لم يكن يرتدي قناعه الواقي لوجه.

وذهبت إحدى السيدات، التي بدت أنها من المسؤولين عن تنظيم المباراة، صوب رونالدو وهمست له بضرورة ارتداء قناع الوجه، وهو ما استجاب له اللاعب على الفور.

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وينص البرتوكول الطبي على ارتداء كافة الحاضرين بالمدرجات أقنعة وجه مع ضرورة الحفاظ على تباعد المسافات بين كل فرد وآخر، وذلك منذ تفشي فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم.

وكان رونالدو يمني نفسه بالمشاركة في المباراة على أمل الوصول لهدفه الـ100 على الصعيد الدولي، بعدما توقف رصيده عند 99 هدفا.

ويطمح "الدون" للتعافي سريعا من أجل اللحاق بمواجهة السويد، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من البطولة ذاتها.