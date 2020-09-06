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جدة - عمرو شويل يواجه نادى الأهلى غدا الاثنين، فريق حرس الحدود في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والحرس والقنوات الناقلة





ويلتقى الأهلى في الثامنة والنصف مساء غد الاثنين، في المباراة التي سوف تنقل على قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.

ويسعى الأهلى لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدورى بعد الفوز على على وادي دجلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري، والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والحرس



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على جانب آخر، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ملف الصفقة الأجنبية المُحتملة للفريق حيث تشهد الفترة الحالية مناقشات ومداولات مُستمرة بشأن ضم لاعب أجنبي من عدمه، ففي حالة عودة المغربي وليد أزارو ورحيل الأنجولي جيرالدو والإبقاء على الأجانب الموجودين في الفريق حالياً لن يتم ضم أجنبي جديد بسبب لائحة اتحاد الكرة، أما إذا رغب فايلر وإدارة الأهلي في تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة فلابد من الاستغناء عن أحد لاعبي الفريق الأجانب.

الأهلي ضد حرس الحدود





وكان لاعبو الاهلي خاضوا مرانا قويا وجانبا بدنيا، ثم أجرى الجهاز الفنى تقسيمة قوية بمشاركة حارسين للمرمي، فيما خاضت المجموعة التى شاركت فى مباراة وادى دجلة أمس تدريبات استشفائية ، وأدى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمي، قبل المشاركة فى تقسيمة الكرة.