شكرا لقرائتكم خبر عن دافيدسين: مواطنو الجزيرة أفضل من الأجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
اعتبر الدنماركي مادس دافيدسين المدير الرياضي لنادي الجزيرة في حواره مع الصحفيين عبر تقنية الاتصال «زووم» أن اللاعب عمر عبد الرحمن نجم خط وسط فخر أبوظبي واحد من أفضل اللاعبين على مستوى القارة الآسيوية، لافتاً إلى أن عموري حالياً يمثل جزءاً من أهداف وتخطيط نادي الجزيرة للمستقبل وهو ملتزم بعقده مع النادي، وكل الأخبار التي تتحدث عن رحيله إلى نادي آخر هي مجرد شائعات.
خدمة المنتخبات
وأفاد أن الجزيرة يملك لاعبين مواطنين مميزين ولا يحتاج إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين الأجانب، لأن مستوى المواطنين أفضل من الأجانب في كثير من الأحيان. وأكد مادس أن هدفه بالمرحلة الأولى من مهمته في أكاديمية نادي الجزيرة هي الربط بين الأجيال وخدمة المنتخبات الوطنية وكرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة.
وقال: الجزيرة نادٍ كبير ولديه تاريخ حافل، لذا يجب أن يطبق العمل فيه بنفس المستوى الموجود في أوروبا لتحسين ما يمكن تحسينه وهذا بالطبع يأتي بالتنسيق مع الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق الأول، هو مدرب جيد وله نجاحات في الدوري الهولندي ويدرك أهمية استمرارية الشباب عبر خطة طويلة مهمة ستحقق النجاحات لمشروعات النادي.
تحقيق التوازن
وأوضح المدرب الدنماركي أنه سيسعى من خلال عمله في النادي أيضاً إلى تحقيق التوازن لمساعدة التوظيف والبحث عن دعم الاحتياجات الفنية للفريق الأول من أجل إكساب اللاعبين الشباب بالفريق الأول الاستمرارية بالمشاركة، مبيناً أن لاعباً واعداً مثل عبدالله ادريس يجب أن يجد أكبر فرصة من المشاركة لأنه لاعب مميز. ولفت إلى أن المدافع خليفة الحمادي يعد من أفضل المواهب في الدولة وليس من الوارد أن يسجل معه لاعب أجنبي في الخانة نفسها.وعن مقدرة الفريق الأول في تحقيق بطولات في الموسم الجديد وفي صفوفه اثنان فقط من المحترفين الأجانب، قال مادس: الفريق لديه لاعبون مواطنون ونجوم قادرين على خدمة الفريق نحو تحقيق الأهداف وتسجيل لاعبين أجانب لا يخدمون الفريق سيكون من أجل المشاركة في المركاتو فقط.
متابعة عن بعد
وعن مستوى اللاعبين في الأكاديمية، قال إنه لم يتابعهم على أرض الملعب بسبب ظروف الحجر الصحي ولكنه تابعهم عبر أشرطة الفيديو المسجلة ولديه الإلمام بصفة عامة عن تطور كرة القدم في المنطقة بصفة عامة.
وعن زيارته الدولة من قبل، كشف الدنماركي أنها ليست المرة الأولى التي يسافر فيها للإمارات حيث سبق له زيارتها 3 مرات من قبل دبي مرتين وزيارة واحدة كانت لأبوظبي.
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