لقاء الأبطال في المحطة الألمانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد المحطة الألمانية الخامسة ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين التي تقام غداً الأحد في مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية، مواجهة كبيرة في قمة لقاء الأبطال التي تجمع النخبة والقوة والسرعة في أوروبا.

وتقام الجولة الألمانية تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربية وإعلاء شأنها ودعم الملاك والمربين بكافة المضامير العالمية وتشجيعهم على زيادة إنتاج الخيل العربية، دعماً لنهج المغفور له، بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، في ظل التنسيق والتعاون مع الاتحاد الألماني للخيول العربية.

ونجحت الكأس الغالية من إعادة سباقات الخيل العربية إلى المضامير الألمانية للعام الثاني على التوالي، بعد الغياب الطويل عن تنظيم السباقات والتنافس، بعد أن تكللت جهود المبادرة الإماراتية العام الماضي بالنجاح وتأكيدها لأهمية ومكانة ألمانيا في عالم سباقات الخيول العربية وحرصها الكبير على دعم الملاك والمربين الألمان.

ويشارك في السباق مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية وأفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، ويقام لمسافة 1600 متر ضمن فئة «ليستد» والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ 40 ألف يورو.

وتضم قائمة الخيول المشاركة، بطل النسخة الألمانية للعام الماضي الجواد مشهور الخالدية لإسطبلات العذبه العائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك تحت إشراف المدرب فيليب كولنغتون وبقيادة الفارس بيرنارد جيان ايكيم، إلى جانب بطل سباق المحطة الرابعة للكأس الغالية في بلجيكا هذا العام الجواد ميسي «ابن داحس» وذلك بإشراف مالكه ومدربه فيدو كيرسميكرس وقيادة الفارس أندراش ستارك، في تحدٍ ثانٍ جديد بين الجوادين الطامحين لاقتناص اللقب، كما تشارك الفرس «فرحه» بنت السعودي لإسطبلات شادويل العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تحت إشراف المدرب جيمس أوين والفارس باورزهان مورزاباييف، ويشارك أيضاً الجواد «سلام الخالدية» المنحدر من نسل الفحل العالمي نشوان الخالدية، العائد لإسطبلات الخالدية للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، تحت إشراف المدرب ماسيج كاسبرزك والفارس شتشيبان مازور، والفرس كونشيتا للمالك يوهان فيرستريبن بإشراف المدرب بيتر ديكرز وقيادة فراو إيه في دي تروست، كما يتواجد في قائمة المشاركين فريدي بي وفلاينج هاي.