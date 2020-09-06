ختام ناجح لبطولة كأس قائد عام شرطة رأس الخيمة للرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات بطولة كأس القائد العام لشرطة رأس الخيمة للرماية في نسختها السادسة، والتي نظمتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة متمثلة في قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

حضر الختام العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة

وقام بتكريم الإدارات والأفراد الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى التصنيف الفرقي والفردي، وحصل على المركز الأول فئة الفردي المساعد أول أحمد خليفة السويدي من الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة وجاء في المركز الثاني الملازم طارق علي كاسين من الإدارة العامة للعمليات المركزية وجاء بالمركز الثالث مساعد أول خليفة عبد الرحمن عبد الله من مكتب القائد العام.

وفي منافسات الفرقي حصل على لقب البطولة والمركز الأول فريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة وجاء في المركز الثاني فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية وحصل على المركز الثالث فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية.

وأكد العميد عبد الله خميس الحديدي على اهتمام شرطة رأس الخيمة بتنظيم البطولات الرياضية التي تأتي انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى صقل العنصر الشرطي فيما يتعلق بتنمية القدرات البدنية والنفسية والذهنية بما يدعم تطوير الروابط الاجتماعية وعلاقات الأخوة بين منتسبي القيادة ولتكون أكثر فائدة لهم في أداء مهامهم.