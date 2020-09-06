اللعب في القفص سر مهارات نجمة سيتي الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشفت مهاجمة مانشستر سيتي الجديدة كلوي كيلي (22 عاماً) عن سر مهاراتها الكروية رغم أنها نشأت في مساكن بلدية لندن المتواضعة وقالت:«لا أعتقد أن الكثير من اللاعبات تمكنّ من الاحتراف بفضل اللعب في قفص منذ سن السابعة، أضاف اللعب في قفص لموهبتي جوانب إبداعية وبدنية. أشقائي الخمسة لم يساعدوا في حمايتي من الركلات، بل كانوا يشجعون اللاعبين على ركلي وعرقلتي كي أصبح أقوى وعندما أسقط أرضاً يقولون لي انهضي. كنت أعود للمنزل باكية واشتكي منهم لكنني الآن أدرك أنهم لو كانوا متساهلين معي لظننت أن الحياة ستكون سهلة وأن الاحتراف نزهة».

كيلي تتابع أداء أشقائها جاك وريان وجيمي ومارتن وهم يلعبون في الدوري المحلي عندما تعود للمنزل غرب لندن وتعلق:«شقيقي الأكبر جاك ما يزال يعتقد أنه أفضل مني». وتابعت كيلي التي لديها شقيق آخر (دانيال) وشقيقة (باريس ):«يقول لي» علمتك كل ما تعرفين لكن ليس كل ما أعرف». يحرص أشقائي دائماً على تذكيري بالتواضع».

رصد كشافة كوينز بارك رينجرز كيلي في بطولة مدرسية ثم احترفت اللعب في أرسنال وانتقلت بصفقة إعارة لإيفرتون في 2016 رغم أنها كانت تشعر بالحنين للمنزل وسط اتصالات يومية من والدها نويل ووالدتها جين وتعلق:«لو لم أذهب لإيفرتون من أجل لعب مزيد من الدقائق لما تطورت وانتقلت لنادٍ كبير مثل مانشستر سيتي بهذه السن الصغيرة». حلت كيلي في المركز الرابع بسجل الهدافات في الدوري بـ9 أهداف بقميص ايفرتون وتعاقد معها سيتي في يوليو الماضي وتعلق:«توجد في سيتي لاعبات مثل ستيفاني هوتون وجيليت سكوت يمثلن منتخب إنجلترا، لذا كان عرض سيتي مغرياً جداً بالنسبة لي، إذا تلقيت استدعاء آخر من المنتخب ستكون المهمة أسهل بالنسبة لي مع لاعبات أتمرن معهن يومياً».

وشاركت كيلي من الدكة في أول مباراة دولية في نوفمبر 2018 أمام النمسا ودياً لكنها تعرضت لإصابة في الكاحل أجبرتها على الخضوع لجراحة في فبراير 2019 والغياب عن الفريق في مونديال 2019 الذي تأهلت فيها إنجلترا لنصف النهائي وسجلت فيه زميلة كيلي الجديدة في سيتي ايلين وايت 6 أهداف. وتتطلع كيلي الآن للمشاركة في أولمبياد بكين وأمم أوروبا 2022 للتعويض وتختم:«آمل بعد بضع سنوات الحصول على التقدير المستحق الذي حصلت عليه ايلين».