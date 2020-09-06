ثروت سويلم عن اختفاء الكؤوس من اتحاد الكرة: اتسرقت فى مارس 2013

أكد ثروت سويلم، الرئيس التنفيذى لاتحاد الكرة سابقاً، إن اختفاء كأس الأمم 2010، من اتحاد الكرة المصرى، وقع خلال شهر مارس عندما نشب الحريق الشهير فى مبنى الاتحاد وقتها، وتابع: "هذه الأمور حاجة سيئة وتسيئ لجميع من اشتغل فى اتحاد الكرة".

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية" أن لديه عزوفا تاما عن الحديث فيما يخص شأن اتحاد الكرة، منذ أن تركه، وتابع: "لكن الناس بتقولى أيه حكاية سرقة الكأس ولا أجد رداً.. وللأسف الموضوع هيأخد يومين تلاتة وهيمر، ولن يتم محاسبة المسئولين عن ذلك.

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وطالب "سويلم" وزير الشباب والرياضة، بعدم ترك الأمر يمر دون محاسبة، ولابد أن يتدخل من أجل معرفة السبب وراء إثارة هذا الموضوع فى ذلك التوقيت تحديداً، معقبا: مش هقول أنهم بيخبطو فى المجالس القديمة.. لكن فيه خطأ.. الموضوع ميعديش كدا ويجب محاسبة المسئول عن ذلك.

وأشار الي أن الكأس الوحيدة التى أختفت عقب حادث الحريق هو كأس الأمم 2010، مشدداً على أنه تم إعادة كافة الكؤوس التى اختفت وقتها، وتابع: "كأس الأمم اتسرق فى مارس 2013 وهذا مثبت رسمياً".