شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باهر المحمدي: الإسماعيلي تجاهل عرض قاسم باشا.. ومفاوضات الأهلي متوقفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على آخر تطورات المفاوضات التي يتلقاها باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.

وقال تامر النحاس، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «قاسم باشا أرسل عرض رسمي إلى نادي الإسماعيلي، ومسؤولو الإسماعيلي لم يردوا على العرض حتى الآن ومستغرب تمامًا من ذلك».

وتابع: «مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي متوقفة واللاعب يقترب من الانتقال إلى خارج مصر».

وأتم: «البروتكول الطبي عن إصابة اللاعب ينص على مشاركته 15 دقيقة فقط مع الفريق ولكن شارك بشكل أطول بسبب حاجة الفريق إلى خدماته».