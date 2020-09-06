شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باهر المحمدي: الإسماعيلي تجاهل عرض قاسم باشا.. ومفاوضات الأهلي متوقفه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على آخر تطورات المفاوضات التي يتلقاها باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.
وقال تامر النحاس، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «قاسم باشا أرسل عرض رسمي إلى نادي الإسماعيلي، ومسؤولو الإسماعيلي لم يردوا على العرض حتى الآن ومستغرب تمامًا من ذلك».
وتابع: «مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي متوقفة واللاعب يقترب من الانتقال إلى خارج مصر».
وأتم: «البروتكول الطبي عن إصابة اللاعب ينص على مشاركته 15 دقيقة فقط مع الفريق ولكن شارك بشكل أطول بسبب حاجة الفريق إلى خدماته».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,712
-
تعافي
77,208
-
وفيات
5,511
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل باهر المحمدي: الإسماعيلي تجاهل عرض قاسم باشا.. ومفاوضات الأهلي متوقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.