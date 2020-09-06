شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك سيشارك في دوري الأبطال «غصب عنك ياللي في بالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الأمر منتهي بشكل رسمي.

وقال منصور، في تصريحات لقناة الزمالك: «الزمالك سيشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل غصب عنك ياللي في بالي»، رافضًا الإفصاح عما يعينه.