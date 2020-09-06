شكرا لقرائتكم خبر عن تامر النحاس: محمد شريف يعود للأهلي في الصيف.. وبيراميدز لم يفاوضه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على مصير محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى صفوف نادي إنبي، في الفترة المقبلة.
وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «كنت ضد خروج محمد شريف معارًا إلى صفوف نادي إنبي لأنه لاعب مهم وتم إثبات وجهة نظري بعد تألق اللاعب».
وتابع: «محمد شريف بنسبة 100% في النادي الأهلي بالموسم الجديد، والأهلي لم يفتح مفاوضات تجديد عقده حتى الآن».
وعن مفاوضات نادي بيراميدز، علق قائلًا: «بيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع محمد شريف واللاعب عقده مستمر في القلعة الحمراء لمدة موسمين».
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