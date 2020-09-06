شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. أداما تراوري يغادر معسكر إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإسباني، أن أداما تراوري، جناح فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، غادر معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، وذلك قبل ساعات من مباراة إسبانيا أمام أوكرانيا، المقرر إقامتها في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، ترك تراوري معسكر المنتخب بعد فشله في اختبار «PCR» رغم ظهور مستوى عال من الأجسام المضادة، بالإضافة إلى أنه لا يشكل أي خطر على زملائه بالفريق.

وقال الاتحاد الإسباني في بيانه، إن جناح الذئاب يتمتع بصحة جيدة، لكنه أظهر آثار الفيروس في جسده وهذا يعني أنه غير مسموح له بدخول الملعب وفقًا لبروتوكول «يويفا» في دوري الأمم، مشيرًا إلى لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب لاروخا لم يستدع لاعباً آخر ليحل محله.