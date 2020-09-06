شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «حد يطمنا عدلي القيعي عامل إيه بعد هروب نصف لاعبي الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سؤالًا إلى عدلي القيعي، مدير إدارة التسويق السابق بالنادي الأهلي، ومقدم برنامج ملك وكتابة بقناة النادي الأحمر. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لقناة النادي: «يا ترى يا عدلي عامل أيه دلوقتي بعد هروب نصف لاعبي الأهلي؟» وأضاف: «عدلي القيعي وجع دماغنا بحب الانتماء وبقاء جميع اللاعبين بالأهلي.. فياريت أي حد يطمنا عليه عامل ايه دلوقتي بعد رحيل أفضل ٥ لاعبين بالفريق». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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