شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مفاوضات تمديد التعاقد مع عمرو السولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من تمديد عقده.

وقال تامر النحاس في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «عمرو السولية عقده مع الأهلي مستمر لمدة موسمين لخلاف الموسم الجاري».

وأضاف: «إدارة الأهلي بدأت في مفاوضات تمديد عقد عمرو السولية».