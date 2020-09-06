شكرا لقرائتكم خبر عن «الزُنفلي» يقود الاتحاد السكندرى أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على الدفع بالحارس محمود الزنفلى، خلال مواجهة المقاصة المقرر لها الثالثة والنصف عصر غد الاثنين، في إطار منافسات الأسبوع 25 على استاد الإسكندرية.

وذلك بعد التأكد من إصابة الحارس الأول عماد السيد بتمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام طنطا، وأثبتت الأشعة التي أجريت على الحارس حاجته للعلاج فترة لا تقل عن أسبوعين.

ولم تتوقف الخسارة عند عماد السيد، بل امتدت إلى تأكد غياب أحمد نبيل مانجا، جوكر الفريق، بعد إصابته الأخيرة أمام طنطا أيضا وحاجته للعلاج لمدة لا تقل عن 10 أيام، ويعكف الجهاز الفنى على دراسة طريقة لعب المقاصة من خلال مباراته مع الدراويش للوقوف على مواطن القوة والضعف بصفوف الفريق مع تصحيح أخطاء لاعبى الاتحاد خلال مباراتهم الأخيرة في مواجهة طنطا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.