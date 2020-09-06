شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية باتحاد الكرة لـ«الخماسية»: «أين اللائحة؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم مرور شهر كامل على تمديد عمل اللجنة الخماسية، طالب العديد من أندية أعضاء الجمعية العمومية، اتحاد الكرة بظهور اللائحة وتساءلوا: أين اللائحة؟، ولماذا لم تنفذ لجنة الجناينى تعليمات فيفا فى قرار التمديد وترسل اللائحة للنظر فى بنودها وإبداء الرأى النهائى فيها، قبل تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للتصويت عليها بصورة نهائية؟.

من جانبه، قال عاصم مرشد، رئيس نادى كوم حمادة، وعضو مجلس النواب والمرشح السابق فى الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة، إن اللجنة الخماسية تسعى لتعطيل إقرار اللائحة بصورة غريبة للغاية، موضحا أن أعضاء اللجنة وعدوا أكثر من مرة بإرسال اللائحة لنا نحن أعضاء الجمعية العمومية وكان آخرها الأسبوع الماضى، ولكن شيئا لم يحدث ولم ترسل اللائحة بأى شكل حتى الآن.

وأضاف مرشد، أنه فيما يبدو أن اللجنة تحاول بكل السبل تعطيل إرسال اللائحة من أجل مناقشتها حتى يحين موعد انتهاء عملها فى شهر نوفمبر المقبل، مشددا على أنه طبقا للوائح والقانون المصرى عندما لا تجرى الجمعية العمومية فى موعد غايته 30 أكتوبر المقبل، فلن تكون هناك جمعية عمومية إلا فى العام التالى، وهو المخطط الواضح لتفويت مناقشة اللائحة الجديدة، وبالتالى يكون فيفا مضطرا للتمديد للجنة الخماسية مرة أخرى لإكمال السنة الثانية فى التعيين.

وبدوره تعجب محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادى نجوم المستقبل، الذى يشارك فى دورى الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة، من موقف اللجنة الخماسية وتأخرها فى إرسال اللائحة إلى الأندية، مشددا على أن هذا التأخير يضر بمصلحة الكرة المصرية.

وأضاف الطويلة، قائلا: «أعضاء اللجنة الخماسية أعلنوا فى وقت سابق الانتهاء من إعداد اللائحة، لكى يحصلوا على موافقا فيفا للتمديد، وعندما نالوا المراد مر شهر على هذا الأمر ولم يتحركوا حتى الآن خطوة واحدة فى هذا الملف».

وأنهى حديثه قائلا: «اللجنة الخماسية كرهتنا فى الكورة، نخاطبهم لاستعجالهم فى إرسال اللائحة، تحدثنا كثيرا وفى كل مرة يقولون إنها فى مرحلة التظبيط، إنها فى مرحلة الترجمة، وفى النهاية الهدف معروف لماذا تتأخر اللجنة الخماسية فى إرسال لائحة النظام الأساسى لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة».

وأكد سعد أبوصندق رئيس مجلس إدارة نادى الرجاء الذى يشارك فى دورى الدرجة الثانية بمجموعة بحرى، أنه سيرفض لائحة اللجنة الخماسية أمام مندوب فيفا، بسبب تعنت اللجنة فى إرسالها إلى الأندية، مشددا على أن كل أندية مصر لا تعرف شيئا عن اللائحة حتى الآن، وأنه أيا كانت بنودها فإن الأندية سترفضها اعتراضا على التجاهل الواضح والمتعمد لهم من جانب لجنة الجناينى.

وأضاف: «كنا نتمنى أن تصل لائحة النظام الأساسى فى وقت مبكر حتى يتم مناقشتها مع أعضاء مجلس إدارة النادى، ولكن ما يحدث من اللجنة فى الوقت الحالى سيجعلنا نرفضها، وسنعمل مع المجلس المنتخب بكل شفافية ونشارك فى صناعة اللائحة».

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وأردف قائلا: «فيفا مدد للجنة الخماسية لمدة أربعة أشهر، للقيام بعدة مهام، منها عرض اللائحة على الأندية ومناقشتها فى الجمعية العمومية والدعوة للانتخابات، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن».

أما هرماس رضوان، رئيس نادى بنى عبيد، يرى الأمر طبيعيا وأنه من الضرورى تأجيلها لوقت لاحق، حتى انتهاء أوليمبياد طوكيو القادم، ويفضل المد للجنة الخماسية مهما كانت العواقب حتى إجراء الانتخابات العام القادم، لافتا إلى نيته فى الترشح على أحد المناصب حال إقامة الانتخابات العام القادم.

فيما أوضح أحمد مجاهد، رئيس نادى ميجا سبورت، أن اللجنة الخماسية وراء تأخير إرسال اللائحة إلى أعضاء الجمعية العمومية لأسباب غير مفهومة، بجانب أن بعض أعضاء الجمعية العمومية يريدون بعض البنود لمصالحهم الشخصية، وهو ما يخلق تذبذبا بين أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العمومية وبالتالى تؤخر اللجنة إرسالها حتى الآن.