شكرا لقرائتكم خبر عن المصري في مواجهة إنبى.. الإنتاج يستدرج طنطا.. والجونة يتحفز لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف اليوم الأحد، مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، عندما يستضيف عند الثالثة والنصف عصرا فريق الإنتاج الحربى نظيره طنطا فى لقاء صعب للفريقين خصوصا أن كليهما يهدف للحصول على النقاط الثلاث.

يدخل الإنتاج، بقيادة مديره الفنى مختار مختار، المباراة ومعنوياته مرتفعة بعد نجاحه فى الفوز الجولة الماضية على سموحة بعد الخسارة فى 4 مباريات متتالية، بينما يبقى أبناء السيد البدوى فى موقف لا يحسد عليه بعد احتلاله المركز الأخير بـ17 نقطة.

ويستدرج المصرى بقيادة على ماهر فريق إنبى عند السادسة مساء بملعب العرب، يدخل أبناء بورسعيد المباراة وهم فى دائرة الخطر بعد تراجع الترتيب للمركز السادس عشر بـ21 نقطة وغياب الانتصارات فى آخر 6 جولات، بينما يسعى الفريق البترولى بقيادة حلمى طولان لتحقيق الفوز الغائب عن فريقة فى آخر 3 جولات مما أدى لتراجع ترتيب الفريق إلى المركز السابع بـ31 نقطة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة فى لقاء صعب التكهن بنتيجته، لجاهزية الفريقين ورغبتهما فى الفوز.

يدخل الجونة المباراة وهو فى مأزق شديد لتواجده فى دوامة الفريق المهددة بالهبوط لدورى القسم الثانى رغم حصوله على 4 نقاط فى آخر جولتين بفوزه على المقاولون وتعادله مع إنبى، ويسعى بيدرو المدير الفنى لاستغلال عامل الأرض فى تحقيق الفوز، فى المقابل يدخل بيراميدز المباراة رافعا شعار التحدى والندية لأصحاب الأرض لتعويض خسارته الأخيرة أمام الزمالك على أمل مواصلة المنافسة على المركز الثانى.

Advertisements