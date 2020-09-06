مدافعون بدرجة «هدافين» عبر تاريخ الدورى المصرى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكمن الدور الرئيسى والأساسى لقلب الدفاع فى لعبة كرة القدم فى منع خطورة هجوم المنافسين والحد منها والوقوف كسد منيع أمام تحركات وهجمات الخصوم، إلا أنه مع تطور اللعبة فى العقود الماضية باتت للمدافع أدوار أخرى تشمل عمل الزيادة العددية فى الشق الهجومى والمساهمة مع زملائه فى تسجيل الأهداف، والتحول لأوراق وحلول تهديفية فى وقت الأزمات حال تعثر أصحاب المهام الهجومية فى فريقه فى زيارة الشباك.
وعلى مدار تاريخ الدورى المصرى شهد ظهور العديد من الهدافين فى مركز قلب الدفاع، الذين جسدوا أدوارا هجومية فعالة وارتدوا ثوب الإنقاذ لأنديتهم، وهو ما سنرصده فى التقرير التالى بلغة الأرقام.
يعتلى محمود فتح الله، مدرب عام بيراميدز الحالى، قائمة المدافعين الهدافين عبر تاريخ الدورى المصرى، حيث يمتلك فتح الله فى جعبته 49 هدفاً فى مشواره بالمسابقة، بواقع 21 مع الزمالك، و18 بقميص الإنتاج الحربى، و5 مع غزل المحلة، و3 مع فريق النجوم، وهدف مع كل من طلائع الجيش والمقاولون العرب، وتفوق فتح الله على عدد لا حصر له من مهاجمى مصر التاريخيين فى تسجيل الأهداف، على رأسهم خالد بيبو صاحب الـ46 هدفاً، ومحمد ناجى جدو صاحب الـ45، وغيرهما من المهاجمين البارعين.
ويأتى فى المرتبة الثانية من حيث الأكثر تسجيلاً من بين هدافى الدورى المصرى عبر تاريخه لقلوب الدفاع، محمود علاء نجم الزمالك، صاحب الـ37 هدفاً، والورقة الرابحة للفارس الأبيض فى العديد من المناسبات المحلية والقارية، فكان دائماً لديه الحل فى هز شباك منافسى القلعة البيضاء.
محمود علاء فى جعبته 37 هدفاً فى رحلته بالدورى، وسجلها بواقع 25 مع الزمالك، و10 بقميص وادى ودجلة، بالإضافة إلى هدفين خلال مشواره مع فريق حرس الحدود، وكان علاء قد ساهم فى عدة انتصارات للزمالك خلال المواسم الماضية، أبرزها تسجيل هاتريك فى شباك طلائع الجيش الموسم المنصرم، كما كانت آخر مبارياته التى نجح خلالها فى تسجيل فوز للزمالك فى لقاء المصرى البورسعيدى، بعد استئناف منافسات الدورى وعودة النشاط الكروى للموسم الجارى بعد جائحة كورونا.
البوركينى محمود كوفى، نجم العديد من الأندية المصرية، يعتبر الهداف التاريخى للمدافعين الأجانب فى الدورى المصرى برصيد 35 هدفا. وسجل كوفى أهدافه فى الدورى المصرى الممتاز بواقع 24 هدفاً بقميص بتروجت، و4 مع الزمالك، و6 أهداف مع المصرى، بالإضافة إلى هدف بقميص سموحة، وهو النادى الذى يلعب له فى الوقت الحالى.
وتطول القائمة لتشهد عددًا آخر من هدافى المسابقة عبر تاريخها من اللاعبين المدافعين، أمثال حمزة الجمل صخرة الإسماعيلى، واللاعب المدفعجى الشهير للدراويش فى فترة التسعينيات، كذلك وائل القبانى ليبرو الزمالك، وعماد النحاس نظيره فى الأهلى، علماً بأن الثنائى الأخير قد نجحا فى تسجيل هاتريك فى شباك الاتحاد السكندرى بالدورى خلال مشاركاتهما مع القطبين.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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