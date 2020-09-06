شكرا لقرائتكم خبر عن مدافعون بدرجة «هدافين» عبر تاريخ الدورى المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكمن الدور الرئيسى والأساسى لقلب الدفاع فى لعبة كرة القدم فى منع ‏خطورة هجوم المنافسين والحد منها والوقوف كسد منيع أمام تحركات ‏وهجمات الخصوم، إلا أنه مع تطور اللعبة فى العقود الماضية باتت ‏للمدافع أدوار أخرى تشمل عمل الزيادة العددية فى الشق الهجومى ‏والمساهمة مع زملائه فى تسجيل الأهداف، والتحول لأوراق وحلول ‏تهديفية فى وقت الأزمات حال تعثر أصحاب المهام الهجومية فى فريقه ‏فى زيارة الشباك.

‏ وعلى مدار تاريخ الدورى المصرى شهد ظهور العديد من الهدافين فى مركز ‏قلب الدفاع، الذين جسدوا أدوارا هجومية فعالة وارتدوا ثوب الإنقاذ ‏لأنديتهم، وهو ما سنرصده فى التقرير التالى بلغة الأرقام.‏

يعتلى محمود فتح الله، مدرب عام بيراميدز الحالى، قائمة المدافعين ‏الهدافين عبر تاريخ الدورى المصرى، حيث يمتلك فتح الله فى جعبته 49 ‏هدفاً فى مشواره بالمسابقة، بواقع 21 مع الزمالك، و18 بقميص ‏الإنتاج الحربى، و5 مع غزل المحلة، و3 مع فريق النجوم، وهدف مع كل ‏من طلائع الجيش والمقاولون العرب، وتفوق فتح الله على عدد لا حصر ‏له من مهاجمى مصر التاريخيين فى تسجيل الأهداف، على رأسهم خالد ‏بيبو صاحب الـ46 هدفاً، ومحمد ناجى جدو صاحب الـ45، وغيرهما من ‏المهاجمين البارعين.‏

ويأتى فى المرتبة الثانية من حيث الأكثر تسجيلاً من بين هدافى الدورى ‏المصرى عبر تاريخه لقلوب الدفاع، محمود علاء نجم الزمالك، صاحب ‏الـ37 هدفاً، والورقة الرابحة للفارس الأبيض فى العديد من المناسبات ‏المحلية والقارية، فكان دائماً لديه الحل فى هز شباك منافسى القلعة ‏البيضاء.

‏ محمود علاء فى جعبته 37 هدفاً فى رحلته بالدورى، وسجلها بواقع 25 ‏مع الزمالك، و10 بقميص وادى ودجلة، بالإضافة إلى هدفين خلال مشواره ‏مع فريق حرس الحدود، وكان علاء قد ساهم فى عدة انتصارات للزمالك ‏خلال المواسم الماضية، أبرزها تسجيل هاتريك فى شباك طلائع الجيش ‏الموسم المنصرم، كما كانت آخر مبارياته التى نجح خلالها فى تسجيل ‏فوز للزمالك فى لقاء المصرى البورسعيدى، بعد استئناف منافسات ‏الدورى وعودة النشاط الكروى للموسم الجارى بعد جائحة كورونا.

‏ البوركينى محمود كوفى، نجم العديد من الأندية المصرية، يعتبر الهداف ‏التاريخى للمدافعين الأجانب فى الدورى المصرى برصيد 35 هدفا.‏ وسجل كوفى أهدافه فى الدورى المصرى الممتاز بواقع 24 هدفاً بقميص ‏بتروجت، و4 مع الزمالك، و6 أهداف مع المصرى، بالإضافة إلى هدف ‏بقميص سموحة، وهو النادى الذى يلعب له فى الوقت الحالى.

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‏ وتطول القائمة لتشهد عددًا آخر من هدافى المسابقة عبر تاريخها من ‏اللاعبين المدافعين، أمثال حمزة الجمل صخرة الإسماعيلى، واللاعب ‏المدفعجى الشهير للدراويش فى فترة التسعينيات، كذلك وائل القبانى ليبرو ‏الزمالك، وعماد النحاس نظيره فى الأهلى، علماً بأن الثنائى الأخير قد ‏نجحا فى تسجيل هاتريك فى شباك الاتحاد السكندرى بالدورى خلال ‏مشاركاتهما مع القطبين.‏